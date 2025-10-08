德律第3季獲利創歷史次高 每股純益2.94元

檢測設備廠德律自結第3季稅後淨利新台幣6.93億元，為單季獲利歷史次高水準，季增32.94%，每股純益2.94元。展望未來，德律表示，目前接單依然活絡。

德律第3季營收20.68億元，較第2季減少約13%，不過，在業外收益好轉下，第3季獲利不減反增，稅後淨利達6.93億元，為歷史次高，僅次於2014年第3季的7.73億元，每股純益2.94元。

德律累計前3季營收63.86億元，已超越去年全年營收63.56億元，年增31.3%，稅後淨利17.92億元，年增36.86%，並逼近去年全年獲利18.37億元，每股純益7.59元。

德律表示，受惠人工智慧（AI）基礎建設帶動檢測設備需求，今年來以伺服器網通相關營收為大宗，所占比重逾3成，目前接單依然活絡。