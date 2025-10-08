汎銓9月、Q3及前三季營收齊攻新高 Q4續創高可期

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸展示該公司為AI大客戶打造的矽光子「光損偵測裝置」和CPO測試設備，承接大客戶衝刺CPO業務需求。 圖／本報資料照片
材料分析大廠汎銓（6830)今（8）日公布2025年9月合併營收達1.94億元，年增16.24％，續創歷年單月新高記錄；今年第3季合併營收5.77億元，季增5.足％、年增11.3％，刷新歷年單季新高；今年前三季合併營收達15.86億元，年增8.5％，也創歷年同期新高佳績。

汎銓表示，汎銓單月合併營收已連續五月呈現逐月成長表現，且近三月更係接連改寫歷年單月新高，主要受惠汎銓積極完善海外據點版圖布局綜效已逐步展現，隨著全球半導體產業區域化趨勢發展明確，並積極推進埃米世代、先進封裝相關技術研發，汎銓憑藉在材料分析(MA)、矽光子/AI檢測分析等掌握關鍵專利技術及機密分析技術工法，透過完善布建台灣、中國、日本及美國等地營運據點，滿足半導體相關客戶「就近、就地、在岸」的材料分析檢測服務，拓寬汎銓於全球市場服務廣度及開發新客戶委案合作，帶動9月、第三季及累計前三季合併營收齊步繳出歷年新高亮麗成績。

汎銓經營團隊稍早參加台北國際半導體展時表示，隨著台灣、中國、日本及美國四地營運在第4季同步啟動接單，貢獻營收將會相當明顯，營收再創單季新高可期。

汎銓董事長柳紀綸表示，公司聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國AI客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能，尤其看好美國矽谷、日本川崎、中國南京與深圳等海外營運據點貢獻，有望隨著客戶加大委案需求而保持成長態勢，再加上汎銓旗下SAC-TEM中心已進入客戶稽核認可階段，預計於年底前正式投入營運，奠定汎銓於埃米(Å)世代先進製程研發材料分析(MA)技術的競爭力，致力成為半導體相關客戶先進製程技術研發之重要檢測分析夥伴，為未來營運注入有利成長條件。

法人預估汎銓單月營收可望在四大動齊發功下，11月正式衝破2億元，締造漂亮成績，明年可受惠AI、矽光子訂單爆發，挑戰超越2023年，締造亮麗營收和獲利表現。

