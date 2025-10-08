國巨營收／9月116億元創新高、年增12.15% 第3季330億元年增4.25%
國巨公司（2327）8日公布2025年9月份自結合併營收為新台幣116.81億元，月增8.57%、年增12.15%，創下單月營收歷史新高紀錄（若以美元換算，月增7.70%，年增17.66%）；第3季度自結合併營收為330.87億元，季增0.96%，年增4.25%，創下單季營收歷史次高紀錄（若以美元換算，季增3.92%，年增11.91%）。
國巨說明，累計1-9月自結合併營收為新台幣969.62億元，年增5.78%（若以美元換算，年增8.49%）。9月份合併營收較上月成長，主要受惠於AI相關應用的需求持續強勁，以及歐美地區夏季假期結束所致。
展望未來，國巨指出，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。
