大摩解析10月面板價壓力暫緩 友達、群創有望成潛在受惠股？

面板價格壓力10月將暫緩，摩根士丹利（大摩）證券表示，未來幾個月的終端需求將是觀察價格走勢的關鍵指標，也是影響後續補庫動能的重要因素。台廠中，隨著電視面板價格觸底，市場對面板相關企業的情緒已轉趨正面，包括友達（2409）、群創（3481）皆有望受惠。

大摩指出，10月主流電視面板價格預計將維持持平表現，涵蓋32吋、43吋、55吋、65吋與75吋等主要尺寸，整體走勢符合預期。事實上，自8月起，全球電視品牌陸續恢復年終促銷備貨節奏，帶動面板出貨量高於季節性水準，季增達中個位數百分比，優於過去常見的低個位數增幅；相較之下，第2季受保守拉貨影響，出貨量則季減約9%。

隨著市場進入傳統淡季，年終促銷帶動的補庫動能預期將逐步減弱。不過，大摩表示，面板廠已積極調整產出以因應訂單變化，而中國大陸面板廠計劃於10月長假期間讓第8.5、8.6與10代面板產線輪休3至7天。若計畫如期執行，產能利用率將降至80%以下（相較於第3季80%至85%），有助於短期內緩解面板價格下行壓力。

值得注意的是，智慧型手機面板價格持續承壓。大摩分析，受Android手機需求低迷影響，加上面板廠新產能陸續開出，包括OLED新產線及第8.5、8.6代a-Si面板投產，導致供給壓力升高。2025年第3季智慧型手機面板價格已季減中個位數百分比，預期第4季仍有進一步下滑空間。

整體上，大摩認為，未來幾個月的終端需求變化將成為影響面板價格走勢的關鍵觀察指標，同時也是決定後續補庫動能能否延續的重要因素。另外，隨著電視面板價格觸底，市場對面板族群的投資情緒已明顯回溫。

台灣面板雙虎友達與群創可望受惠，兩家公司營收結構仍以標準型顯示器為主，受價格變動影響較為直接。不過，大摩仍對友達、群創評等維持「中立」看法，主因尚待觀察電視面板價格反彈時點是否明確，後市有待觀察。