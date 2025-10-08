台達電自結8月獲利58.54億元、年增49% 每股賺2.25元

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電。記者吳康瑋／攝影
台達電（2308）8日應主管機關要求，公布8月自結稅後純益58.54億元，年增49%，每股純益（EPS）2.25元。

台達電近日在法人買超力挺下，7日最高一度站上995元，8日收981元，下滑6元。

法人認為，台達電2025至2026年美系雲端服務業者（CSP）資本支出成長動能仍維持強勁，將持續帶動相關供應鏈需求。

除了整體AI伺服器拉貨動能強勁外，液冷散熱產品亦進入高速成長期。法人預估，台達電2025年AI相關營收將較前一年大幅成長173.1%。此外，2024年液冷散熱營收僅約10至15億元，預估2025年將躍升至110至120億元，主要來自CDU與Sidecar產品出貨放量。

