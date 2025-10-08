台達電自結8月獲利58.54億元、年增49% 每股賺2.25元
台達電（2308）8日應主管機關要求，公布8月自結稅後純益58.54億元，年增49%，每股純益（EPS）2.25元。
台達電近日在法人買超力挺下，7日最高一度站上995元，8日收981元，下滑6元。
法人認為，台達電2025至2026年美系雲端服務業者（CSP）資本支出成長動能仍維持強勁，將持續帶動相關供應鏈需求。
除了整體AI伺服器拉貨動能強勁外，液冷散熱產品亦進入高速成長期。法人預估，台達電2025年AI相關營收將較前一年大幅成長173.1%。此外，2024年液冷散熱營收僅約10至15億元，預估2025年將躍升至110至120億元，主要來自CDU與Sidecar產品出貨放量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言