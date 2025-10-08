光寶科營收／9月154億元 月減1.6%、年增30%
光寶科（2301）8日公布9月營收154億元，月減1.6%、年增30.22%，主要受惠雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長。累計今年前九月營收1,217億元，年增23%。
其中，光寶科第3季營收448.91億元，季增11%、年增22%，為六年來單季新高。
光寶科表示，9月來自雲端及物聯網部門營收占比47%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增八成。
光電部門營收占比16%；其中，光耦合器高階產品、不可見光於感測應用、以及Mini LED在新一代電競PC與手機的需求穩定。
至於資訊及消費性電子部門營收占比37%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門營收年增近一成。
累計9月以來，三大法人合計賣超1.09萬張光寶，其中外資賣超5,195張、投信賣超5,891張，僅自營商站在買方，買超137張。光寶8日股價收172元，下滑1元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言