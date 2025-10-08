光寶科營收／9月154億元 月減1.6%、年增30%

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科（2301）8日公布9月營收154億元，月減1.6%、年增30.22%，主要受惠雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長。累計今年前九月營收1,217億元，年增23%。

其中，光寶科第3季營收448.91億元，季增11%、年增22%，為六年來單季新高。

光寶科表示，9月來自雲端及物聯網部門營收占比47%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增八成。

光電部門營收占比16%；其中，光耦合器高階產品、不可見光於感測應用、以及Mini LED在新一代電競PC與手機的需求穩定。

至於資訊及消費性電子部門營收占比37%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門營收年增近一成。

累計9月以來，三大法人合計賣超1.09萬張光寶，其中外資賣超5,195張、投信賣超5,891張，僅自營商站在買方，買超137張。光寶8日股價收172元，下滑1元。

營收 光寶科 雲端運算

