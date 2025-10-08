輔信營收／9月1.6億元、連2個月雙增 前九個月轉正

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

嵌入式電腦與專業迷你電腦廠商－輔信科技（2405）8日公告2025年9月合併營收為1.6億元，較上月與去年同期分別成長5.52％與26.45％，並連續2個月營收年月雙增，亦創近五個月營收新高，推升第3季合併營收4.46億元、累計前三季12.85億元，年增率分別為11.76％與1.37％。

輔信主力產品線分為迷你應用電腦與工業電腦兩大系列。前者受惠商業應用的企業型客戶，對小型化、無風扇、高效能等需求明確，帶動9月份中高階機種出貨較上月雙位數成長，以及 15.6吋All-in-One PC醫療專案訂單順利出貨。輔信的商用All-in-One PC與工業Panel PC均進入到醫療領域，前者主要用於醫療前端資訊顯示、就診作業管理，強調操作便利與即時資料呈現；後者則面向病房、手術室、檢驗設備等高規格要求的醫療環境。

在工業電腦方面，輔信及子公司持續開發新的專案機會，目前進展按公司規劃穩步推進，首要著重歐美市場工控客戶的爭取。隨著客戶及應用基礎逐步擴大，工業電腦產品線未來銷售動能可望逐步累積。

而對於AI PC的布局，輔信已推出涵蓋Intel、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）平台的商業與工控機種。該公司表示，隨著AI應用規模擴大與場景多元化，市場對低延遲、數據隱私及成本優化的邊緣AI推論需求明顯提升，特別在工業自動化、智慧零售及醫療健康領域。企業在導入邊緣AI時，會依據任務與情境需求選擇最適合的運算核心，不論是 NPU、CPU或GPU都可能成為驅動基礎。

在此趨勢下，輔信憑藉其商業及工業中高階機種的多元架構支援，能靈活滿足不同場景下的邊緣 AI 解決方案需求，並進一步拓展產品應用深度與銷售廣度。展望未來，隨著各行各業積極推動 AI 數位轉型，市場規模具備長期成長潛力。輔信將隨市場需求逐步釋放，爭取為公司未來營收增長提供新動能。

