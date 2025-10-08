快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

晶睿營收／9月5.56億元 月增10%、年減15.2%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

晶睿（3454）通訊股份有限公司8日公布114年9月營收5.56億元，月增10.1%，年減15.2%。累計今年前九月營收57.83億元，年增12.2%。

晶睿表示，代工與品牌雙事業受惠新品上市，銷貨動能稍有回溫，9月營收較上月增加一成。為擴展AI雲端安防市場，持續推廣VORTEX雲端安防解決方案，近期導入美國85°C與渡假村Sun Outdoors Ocean City案例，透過先進的影像分析與即時警報，成功解決客戶營運痛點、提升商業據點的安全性與管理效率，展現於美國市場的實際應用成果。

為深化海內外市場的夥伴關係，晶睿於9月舉行全球合作夥伴高峰會，邀請來自全球的經銷夥伴，交流產業趨勢與市場洞察，並展示先進產品與研發實力，鞏固合作關係，深化品牌戰略布局。

