力成營收／9月67億元、年增17.42% 28日法說會將釋出第4季展望

封測大廠力成（6239）8日公布9月營收67億元，月減2.56%、年增17.42%；第3季營收199.69億元，季增10.57%、年增9.1%，創近12季新高。前三季合併營收535.22億元、年減4.79%。公司補充指出，去年上半年合併營收仍包含已出售給美光的西安子公司；若扣除此因素，去年同期約528.53億元，等同今年前三季小幅成長約1.26%。

力成同步釋出資產活化進度，董事長核決處分新竹縣湖口鄉光復北路40號土地與建物（土地4,820平方公尺、建物1,701平方公尺），交易總金額5.103億元，買方為豪門彩色印刷事業；雙方無關係人關係。公司估計可認列處分利益約8,213萬元；估價機構為華信不動產估價師聯合事務所，估價約5.13億元。本案由鼎金不動產投資顧問協助，將依契約辦理交付款項，目的在於配合營運與資產活化。

展望後市，市場關注三件事：其一，AI伺服器與高階終端帶動的SiP／SLT接單能否延續到年底；其二，匯率變動對毛利率的影響；其三，新技術與產能爬坡（如FOPLP、大型模組）在良率、交期與認列上的進度。整體來看，在匯率偏友善、產品組合持續升級下，本季營運可望維持相對穩健，但仍需留意客戶拉貨節奏與整體市況波動。

另外，力成第3季法說會預計將於28日登場，屆時將公布上季財報並說明本季展望，將是觀察接單能見度、毛利走勢與資產活化後續規劃的關鍵時點。