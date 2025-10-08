神達營收／伺服器業務持續成長 9月首度突破百億大關

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心客戶產品組合單價及數量成長，帶動今年9月營收衝上100.25億元，單月營收首度突破百億大關，月增62.61%、年增90.40%，創下單月營收新高紀錄。

神達8日公布今年第3季營收為247.61億元，季減7%、年增63.44%；累計神達今年前三季營收750.51億元、年增97.96%。

神達指出，9月份營收增長，主要是因為超大規模雲端資料中心客戶們的產品組合單價及數量皆比上個月增加，雲端服務客戶們需求也仍維持在高檔。另在車用電子及智慧車載資通訊產品出貨則持續朝向年度成長目標邁進。

而在神達子公司神數（7821）方面，神數9月營收為6.76億元，月增9.93%、年增16.41%。累計神數今年前三季營收為59.44億元、年增22.52%。

神數指出，9月營收成長，主要是因為車用電子及 智慧車載資通訊產品出貨持續推高營收，朝向年度成長目標邁進。

