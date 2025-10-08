汎銓營收／9月1.94億元、年增16.24％ 創三個新高

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
汎銓科技董事長柳紀綸。聯合報系資料照
汎銓（6830）8日公布2025年9月合併營收達1.94億元，年增16.24％，續創新高記錄；2025年第3季合併營收5.77億元，季增5.89％、年增11.27％，亦創新高；累計2025年前三季合併營收達15.86億元，年增8.46％，創同期新高。

汎銓單月合併營收已連續五月呈現逐月成長表現，且近三月更係接連改寫歷年單月新高；公司說明，主要受惠汎銓積極完善海外據點版圖布局綜效已逐步展現，隨著全球半導體產業區域化趨勢發展明確，並積極推進埃米世代、先進封裝相關技術研發，汎銓憑藉在材料分析（MA）、矽光子/AI檢測分析等掌握關鍵專利技術及機密分析技術工法，透過完善布建台灣、中國大陸、日本及美國等地營運據點，滿足半導體相關客戶「就近、就地、在岸」的材料分析檢測服務，拓寬汎銓於全球市場服務廣度及開發新客戶委案合作，帶動9月、第3季及累計前三季合併營收齊步繳出歷年新高之亮麗成績。

汎銓強調，仍秉持銓聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國AI客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能，尤其看好美國矽谷、日本川崎、中國大陸南京與深圳等海外營運據點貢獻，有望隨著客戶加大委案需求而保持成長態勢，再加上汎銓旗下SAC-TEM中心已進入客戶稽核認可階段，預計於年底前正式投入營運，奠定汎銓於埃米（Å）世代先進製程研發之材料分析（MA）技術之競爭力，致力成為半導體相關客戶先進製程技術研發之重要檢測分析夥伴，為未來營運注入有利成長條件。

營收 半導體

