快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

研華營收／9月62.08億元年增25.4%北美、歐洲、大陸市場帶動

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）8日公布2025年9月合併營收為新台幣62.08億元，較去年同期營收49.51億元年增25.40%。累計研華前九月合併營收達529.61億元，較去年同期營收434.73億元，年增21.83%。

9月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現佳，皆較去年同期雙位數增長，分別成長42%、20%、20%、15%及45%；日本市場年增表現持平，而韓國市場仍較去年同期衰退。

各事業群表現而言，智能系統事業群（Intelligent Systems Sector, iSystems）與智能服務事業群（Intelligent Service Sector, iService）分別年增48%及72%；嵌入式事業群（Embedded Sector）整體年增12%，其中以嵌入式運算與周邊系統（Embedded IoT Group, EIoT）年增24%，而應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）則較去年同期個位數衰退。物聯網自動化事業群（IoT Automation Sector, IAutomation）為低個位數年減。

累計前九月營收來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現強勁，分別年增23%、22%、14%、25%及33%。

各事業群表現方面，智能系統事業群（Intelligent Systems Sector, iSystems）、物聯網自動化事業群（IoT Automation Sector, IAutomation）及智能服務事業群（Intelligent Service Sector, iService）分別年增34%、15%及58%。嵌入式事業群（Embedded Sector）則年增11%，其中嵌入式運算與周邊系統（Embedded IoT Group, EIoT）年增12%，而應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）年增10%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，以美金表達第3季合併營收表現優於預期。因應AI趨勢加速邊緣智慧應用創新與發展，研華持續投入Edge AI關鍵技術並聚焦發展機器人應用、智慧工廠、智慧醫療等核心領域，累積產業競爭力。同時，致力建構完整邊緣AI生態系，協助客戶降低AI開發門檻，讓企業快速建置、部署並擴展邊緣端的智慧專案，推動整體產業邁向AI升級。

營收 研華

延伸閱讀

和碩美國製造赴德州設廠 業界推測將生產伺服器

和碩雙軌並進 力拚彎道超車

憶聲轉型三支柱 發威

聯嘉9月營收月增12% 北美接單旺

相關新聞

廣達營收／9月1,841億元 史上第三高 第3季為歷史次高

廣達（2382）8日公布9月營收1,841.09億元，創史上第三高，受惠AI伺服器需求暢旺，並月增20.48%，年增18...

輔信營收／9月1.6億元、連2個月雙增 前九個月轉正

嵌入式電腦與專業迷你電腦廠商－輔信科技（2405）8日公告2025年9月合併營收為1.6億元，較上月與去年同期分別成長5...

晶睿營收／9月5.56億元 月增10%、年減15.2%

晶睿（3454）通訊股份有限公司8日公布114年9月營收5.56億元，月增10.1%，年減15.2%。累計今年前九月營收...

力成營收／9月67億元、年增17.42% 28日法說會將釋出第4季展望

封測大廠力成（6239）8日公布9月營收67億元，月減2.56%、年增17.42%；第3季營收199.69億元，季增10...

神達營收／伺服器業務持續成長 9月首度突破百億大關

神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心客戶產品組合單價及數量成長，帶動今年9月營收衝上100.25億元，單月營收首度突...

汎銓營收／9月1.94億元、年增16.24％ 創三個新高

汎銓（6830）8日公布2025年9月合併營收達1.94億元，年增16.24％，續創新高記錄；2025年第3季合併營收5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。