研華營收／9月62.08億元年增25.4%北美、歐洲、大陸市場帶動

工業電腦龍頭研華（2395）8日公布2025年9月合併營收為新台幣62.08億元，較去年同期營收49.51億元年增25.40%。累計研華前九月合併營收達529.61億元，較去年同期營收434.73億元，年增21.83%。

9月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現佳，皆較去年同期雙位數增長，分別成長42%、20%、20%、15%及45%；日本市場年增表現持平，而韓國市場仍較去年同期衰退。

各事業群表現而言，智能系統事業群（Intelligent Systems Sector, iSystems）與智能服務事業群（Intelligent Service Sector, iService）分別年增48%及72%；嵌入式事業群（Embedded Sector）整體年增12%，其中以嵌入式運算與周邊系統（Embedded IoT Group, EIoT）年增24%，而應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）則較去年同期個位數衰退。物聯網自動化事業群（IoT Automation Sector, IAutomation）為低個位數年減。

累計前九月營收來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現強勁，分別年增23%、22%、14%、25%及33%。

各事業群表現方面，智能系統事業群（Intelligent Systems Sector, iSystems）、物聯網自動化事業群（IoT Automation Sector, IAutomation）及智能服務事業群（Intelligent Service Sector, iService）分別年增34%、15%及58%。嵌入式事業群（Embedded Sector）則年增11%，其中嵌入式運算與周邊系統（Embedded IoT Group, EIoT）年增12%，而應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）年增10%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，以美金表達第3季合併營收表現優於預期。因應AI趨勢加速邊緣智慧應用創新與發展，研華持續投入Edge AI關鍵技術並聚焦發展機器人應用、智慧工廠、智慧醫療等核心領域，累積產業競爭力。同時，致力建構完整邊緣AI生態系，協助客戶降低AI開發門檻，讓企業快速建置、部署並擴展邊緣端的智慧專案，推動整體產業邁向AI升級。