聯強營收／第3季1,002億元 受匯率影響年減8%
聯強（2347）8日公告今年第3季合併營收達新台幣1,002億元，受到台幣升值影響，較去年同期下滑8%，若排除匯率影響，則略增1%。累計今年前三季合併營收為2,849億元，年減9%。
從聯強四大核心業務表現來看，受匯率及大陸市場衰退雙重影響，商用加值業務第3季營收296億元，資訊消費業務營收296億元，分別較去年同期下滑13%及12%。通訊業務受惠新產品引進與Apple手機需求提升帶動，第3季營收54億元，年增9%，達7年來同期新高。半導體業務營收達381億元，僅略低於同期新高的382億元。
從亞太各區域市場角度，若以當地幣別計算，台灣、澳紐、印尼等地第3季都有不錯的表現。其中台灣第3季大幅年增36%，主要受惠於商用加值明顯成長。澳紐則在商用加值及資訊消費雙雙成長下，年增13%，為同期次高。印尼則由通訊業務帶動，再創同期新高，年增1%。大陸與香港則受到總體市場環境影響，營收分別年減26%與6%。
累計今年前三季營收表現，商用加值業務營收869億元，年減4%。資訊消費業務營收835億元，年減7%。通訊業務營收151億元，年增3%。半導體業務營收1,075億元，較去年下滑14%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言