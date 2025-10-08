聯強營收／第3季1,002億元 受匯率影響年減8%

聯強（2347）8日公告今年第3季合併營收達新台幣1,002億元，受到台幣升值影響，較去年同期下滑8%，若排除匯率影響，則略增1%。累計今年前三季合併營收為2,849億元，年減9%。

從聯強四大核心業務表現來看，受匯率及大陸市場衰退雙重影響，商用加值業務第3季營收296億元，資訊消費業務營收296億元，分別較去年同期下滑13%及12%。通訊業務受惠新產品引進與Apple手機需求提升帶動，第3季營收54億元，年增9%，達7年來同期新高。半導體業務營收達381億元，僅略低於同期新高的382億元。

從亞太各區域市場角度，若以當地幣別計算，台灣、澳紐、印尼等地第3季都有不錯的表現。其中台灣第3季大幅年增36%，主要受惠於商用加值明顯成長。澳紐則在商用加值及資訊消費雙雙成長下，年增13%，為同期次高。印尼則由通訊業務帶動，再創同期新高，年增1%。大陸與香港則受到總體市場環境影響，營收分別年減26%與6%。

累計今年前三季營收表現，商用加值業務營收869億元，年減4%。資訊消費業務營收835億元，年減7%。通訊業務營收151億元，年增3%。半導體業務營收1,075億元，較去年下滑14%。