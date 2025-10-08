光寶科營收／9月154億、年增30% 累計1,217億元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光寶科（2301）9月全球合併營收154億元，在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下，年增30%。累計今年前九月合併營收為1,217億元，年增23%。

雲端及物聯網部門9月營收占比達47%，其中雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增八成。

光電部門營收占整體16%，其中全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用、及Mini LED在新一代電競PC與手機的需求穩定。

資訊及消費性電子部門營收占整體37%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門營收年增近一成。

