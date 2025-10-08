台積電獲利滿足點到了嗎？ 分析師曝買點在這個位置

台積電（2330）連5漲後壓回， 正值9月營收公布前夕，且即將舉辦法說會，卻出現外資及國內法人轉賣的跡象，中斷持續創新高的漲勢，分析師坦言， 台積電股價已接近獲利滿足點，獲利了結賣壓開始顯現，預期在法說會前震盪居多，建議先觀察，法說會後有拉回再找買點，預估約落在10日線附近。

台積電在教師節連假前收在1,300元， 連假過後股價往上拉升，雖有中秋節連假的考驗，不過股價仍是出現連續5個交易日的上漲，7日一度衝達1,445元，終場收在1,435元， 創下盤中及收盤歷史新高；不過，外資竟是賣超12,226張， 終止連四買轉為賣超，投信也賣超6張， 僅自營商買超2,344張，合計三大法人賣超9,888張。

台積電ADR周二下跌2.8%，自歷史新高價回落，收在294.03美元，8日股價開低，以1,410元開出，下跌25元， 盤中一度下滑至1,405元，下跌30元， 跌幅2.09%，市場關注在下周法說會前，台積電的股價走勢。

根據台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望，外資也陸續上調目標價， 隨著股價不斷的飆出天價，市場高度關注法說會將釋出的訊息。

證券分析師張陳浩表示，台積電股價創高， 但外資轉為賣超，加上國內法人也開始賣超，內外資都出現賣超，推測與接近獲利滿足點有關，且因靠近獲利目標價所引爆的獲利了結賣壓也會更多，預期在法說會前以震盪居多。

張陳浩指出，台積電9月營收受惠於蘋果iPhone新機上市及AI的需求，表現將會很好，法說會釋出的訊息也將優於市場的預期，包括第3季的毛利率、獲利表現， 還有第4季的展望都將優於預期。

張陳浩強調，台積電股價在法說會前震盪居多，這個時點還要留意外資的買賣超情況，因此，在布局上可等法說會後有拉回再找買點，預期若拉回到10日線將是買點。