快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

聽新聞
0:00 / 0:00

金居利多 選逾四個月

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股昨（7）日跳空勁揚，再創歷史新高。盤面上，相關漲價概念股表現強勢，其中金居（8358）由於受到國際銅價大漲的激勵，加上HVLP銅箔升級，且供應商產能不足，激勵股價開高收高亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。

金居是國內銅箔供應大廠。由於全球AI伺服器需求強勁，帶動銅箔基板單價躍升，加上產品不斷升規，連動上游銅箔供應不但吃緊，且同樣在產品升級的情況下，也將出現供不應求的狀況。

事實上，金居主要生產HVLP2至HVLP4產品。目前該公司HVLP3材料應用於AI伺服器，隨終端客戶新伺服器平台推出與產品更新轉換，預估HVLP4將成為明年主流規格，也將是金居主要的成長動能。

而根據法人調查，主流日系大廠今年的HVLP4銅箔產能約350噸，加計目前台廠、盧森堡，則約每月700噸；2026年日廠擴產後，產能可提升至每月450~550噸，仍低於2026年交貨的需求噸數，呈現供不應求的情況。

此外，由於市況火紅程度超乎預期，金居已宣布調漲加工費，預期效應將於本季各月營收中逐步反應；而日前全球第二大銅礦場出現礦災，重創供應鏈，激勵國際銅價強揚，市場預期也將有利金居調漲產品報價。

權證發行商建議，看好金居股價將持續走強的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外25%以內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

金居 伺服器

延伸閱讀

第3季十大爆紅台股榜出爐！金居奪榜首AI主題成焦點

PCB 供應鏈 利多加持

金居8月EPS 0.36元 尖點0.25元

金居（8358）超妖股能追？哲哲「主力邊拉邊出」：買的是勇者、做空是傻瓜

相關新聞

健策9月營收攀五個月高點

均熱片廠健策（3653）昨（7）日公布9月營收16.97億元，攀上五個月來高點，月增0.43%，年增40.9%；第3季營...

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）昨（7）日公布9月合併營收36.13億元，創新高，月增30.5%，年增1...

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

鴻海展望 大摩、高盛按讚

鴻海（2317）9月營收亮眼，達8,370.6億元，月增38％、年增14%，創下歷史新高紀錄。外資摩根士丹利（大摩）、高...

太醫第3季營收登峰

醫材廠太醫（4126）昨（7）日公告9月合併營收2.13億元，年增25.6%，創下同期新高；隨著7、8月營收均穩居2億元...

華榮、華新營運 業內業外皆美

AI伺服器需求狂飆，卻面臨銅供應緊俏，近期銅價大漲，華榮（1608）、華新本業、業外同步受惠，華榮手握金居近8,000張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。