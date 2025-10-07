京鼎（3413）8月營收達18.2億元，創下單月歷史新高；前八月營收135.55億元，年增35.03%，寫同期新高。

法人看好京鼎2026年營運表現，主要有四大理由：第一，春武里廠2026年正式投產；第二，檢測客戶正積極將供應鏈轉移至亞洲，而京鼎已與該客戶耕耘多年，合作範圍從零組件提升到次模組，可望隨之受惠；第三，富蘭登併購效益完整顯現；第四，檢測客戶設備由封裝段切入前段先進製程當中，應用於膜厚量測、深寬比量測等，在HBM及GAAFET製程當中更為重要，且高階製造終端客戶正持續擴充產能。

