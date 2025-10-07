創意（3443）產品結構持續優化，2025年雲端服務供應商（CSP）包括AI、CPU、伺服器等，相關營收比重將突破25%，顯示營運重心正逐步轉向高附加價值領域。

法人分析，創意CSP專案預計自2025年第4季起出貨，主要大客戶訂單將於2026年進入量產階段，整體CSP量產動能可望延續至2027年。此外，比特幣價格維持高檔、加密貨幣市場持續熱絡，加上美國前總統川普表態支持加密貨幣並宣布建立國家戰略儲備，進一步帶動相關應用需求，成為創意營運的另一項利多。

權證發行商建議，看好創意後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

