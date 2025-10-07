聽新聞
台積電天天都有驚喜 盤後鉅額交易再爆新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
護國神山台積電（2330）7日再度刷新歷史新高價。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
護國神山台積電（2330）7日再度刷新歷史新高價。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

護國神山台積電（2330）7日再度刷新歷史新高價，走勢呈現開高走高，終場以當日最高價的1,435元收市，上漲35元，且盤後鉅額交易情況也再度成為市場熱點，繼3日出現1,500元的新高價指路後，今日再出現1,540元的歷史新高價。

根據臺灣證券交易所資料，7日盤後鉅額交易中，以台積電成交值最高，共有17筆盤後鉅額交易，合計成交1,850張，總金額26.39億元，加權平均成交價為1,426.82元，略低於一般交易時間的收盤價。

進一步檢視盤後鉅額交易，成交價介於1,375元至1,540元，更是出現透過配對交易完成1,540元新高的盤後鉅額交易，合計共10張，總金額為1,540萬元；最低是1,375元，成交逾115張，總成交金額為1.58億元。

在3日盤後鉅額交易中，比較熱門的還有志聯、亞德客-KY、日月光投控等。

