上銀營收／9月20.9億元月增9.8%、年減3.4% 創近期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

傳動與控制科技大廠上銀（2049）7日公布9月合併營收20.9億元，月增9.8%、年減3.4%，為近10個月以來高點；累計前九月合併營收177.59億元、年減1.4%。受惠於半導體產業持續升溫，上銀第4季營運可望優於預期，全年營收目標力拚較去年成長。

集團另一家大銀微系統（4576），自結9月合併營收2.45億元，月增13.4%、年增12.7%，為2023年1月以來單月營收高點；累計前九月合併營收19.59億元、年增19.8%。第3季合併營收6.9億元，季增1.2%、年增15.3%，為近11個季度以來高點。

上銀第3季合併營收59.95億元，季增1.2%、年減5.2%，是今年的單季高點。上銀先前表示，第3季產品價格持穩；儘管工具機產業不景氣，不過受惠於半導體產業持續升溫，加上機器人相關零組件出貨成長帶動，第4季營運可望優於第3季。

從應用面來看，上銀表示，目前台灣半導體設備與相關傳動元件拉貨穩健，中國大陸等地方基礎建設需求也持續回溫，智慧製造自動化和機器人應用需求成長。

上銀近年積極布局半導體及機器人產業，陸續推出機器人關鍵零組件、自動化解決方案、晶圓機器人整合解決方案及產業自動化解決方案，有效彌補工具機產業因不景氣流失的業績。

在AI機器人方面，上銀、大銀與美國合作夥伴Dexterity共同開發具有視覺功能的AI物流機器人，已完成第一階段的開發測試，目前正進行第二階段廠商驗證階段，預計最快今年底或明年初正式接單生產。

上銀指出，目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，在手訂單平均2至2.5個月。下半年營收成長動能來自日本工具機、半導體及新能源等產業，台灣則是半導體設備業。

大陸市場成長動能來自半導體、基礎建設、自動化及智慧化產業，歐洲市場來自航太及軍工產業訂單成長，汽車等產業也有好轉跡象。

大銀表示，今年訂單主要來自半導體、自動化，以及包含PCB在內的電子製造設備等產業，目前精密運動及控制元件訂單能見度維持1.5至2個月，微米及奈米級定位系統能見度4至5個月，部分定位系統長單看到明年第1季，今年營運可望優於去年。

