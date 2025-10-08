富邦媒強打「參與式消費」
消費者參與的群募平台盛行，看準「誰會紅、由消費者決定」的潮流，台灣最大電商富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（7）日啟動「家電爆品選物計畫」，由消費者參與群募決定下一個爆品。momo結合集資機制與熱門話題商品，打造「參與式消費」體驗，讓購物成為全民共創的選物行動。
momo首波亮相「AI蒸氣熱水洗地機」開賣即創驚人成績，集資金額直逼千萬元、達標率飆破9,000%，成為市場關注焦點。 momo指出，過去是品牌主導市場，消費者被動購買，「爆品」則是市場支持決定出線產品，以消費者為起點的行動，改變家電市場遊戲規則。
momo「家電爆品選物計畫」首波主打兼具設計感與實用性的潮流家電，涵蓋居家清潔、飲水與咖啡等生活日常場景。
momo表示，在短短幾周間，包括洗地機、淨水器和咖啡機三款商品合計吸引超過千萬元的支持金額，這種模式類似預購，消費者參與度高的產品會上市，未來部分產品也可能先從momo首賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言