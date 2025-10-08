倚天酷碁9月營收月增37% 旺季夠力
宏碁集團子公司「老虎隊」陸續公布9月營收。倚天酷碁-創（2432）在歐美假期旺季備貨效應下，9月營收衝上3.39億元，月增37.8%、年增16.1%，創單月新高紀錄，帶動第3季營收登頂。
倚天酷碁第3季營收8.46億元，季增18.1%、年增19.1%，創同期新高；今年前三季營收為23.19億元、年增23.4%。
展碁國際9月營收24.78億元，月增8%、年增4.6%，為同期新高。第3季營收83.33億元，季增29.8%，年增26.64%，創單季新高紀錄；累計今年前三季營收212.43億元、年增17.2%。受惠任天堂新一代主機Switch 2在台上市，帶動7月營收登頂，旗下多元產品線亦同步展現成長動能。
宏碁資訊今年9月營收7.75億元，月增17.3%、年減6.37%。第3季營收22億元，季減14.6%、年增1%；累計今年前三季營收為73.03億元、年增10.2%。
