快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

暉盛11月掛牌創新板

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

電漿設備研發製造商暉盛-創（7730）今（8）日舉行創新板上市前業績發表會，預計11月上旬在創新板掛牌。暉盛認為今年營收落底，明年半導體相關產品放量，加上玻璃基板趨勢成形，帶動玻璃基板相關設備明年下半年出貨成長，推升2026年營運升溫。

暉盛核心業務為電漿清潔、電漿蝕刻及電漿表面改質技術，累計今年前八個月營收2.99億元，年減7.3%；今年上半年稅後淨利1,515萬元，年減61.6%，每股純益0.44元。

暉盛看好2026玻璃基板市場進入最關鍵的成長期，預估上游、中游與下游相關客戶採用的電漿設備都將出貨，加上先進封裝、晶圓再生等相關客戶，明年整體營運勢將較今年大幅成長。

暉盛董事長宋俊毅表示，除核心業務外，也跨足真空電漿、常壓電漿及高效電漿火焰的完整技術平台，應用於清洗、蝕刻、去膠渣、極化、鍍膜前處理與高溫裂解等製程。具備對氣體組成、腔體壓力等多重參數的精準控制能力。

創新板 營收

延伸閱讀

3生肖未來2年迎巔峰！屬蛇最被看好 靠「直覺」翻轉事業運

高麗菜種植過量11月恐供過於求 仍有農民「賭一把」指望撿紅盤

OPEC+傳已同意11月再增產 每日產量提高13.7萬桶

10月放三大連假超爽？網揭殘酷真相 上班族崩潰：根本沒比較輕鬆！

相關新聞

健策9月營收攀五個月高點

均熱片廠健策（3653）昨（7）日公布9月營收16.97億元，攀上五個月來高點，月增0.43%，年增40.9%；第3季營...

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）昨（7）日公布9月合併營收36.13億元，創新高，月增30.5%，年增1...

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

鴻海展望 大摩、高盛按讚

鴻海（2317）9月營收亮眼，達8,370.6億元，月增38％、年增14%，創下歷史新高紀錄。外資摩根士丹利（大摩）、高...

太醫第3季營收登峰

醫材廠太醫（4126）昨（7）日公告9月合併營收2.13億元，年增25.6%，創下同期新高；隨著7、8月營收均穩居2億元...

華榮、華新營運 業內業外皆美

AI伺服器需求狂飆，卻面臨銅供應緊俏，近期銅價大漲，華榮（1608）、華新本業、業外同步受惠，華榮手握金居近8,000張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。