貿聯9月營收攀峰 客戶拉貨強勁
貿聯-KY（3665）昨（7）日公布9月營收67.06億元，創歷史新高，月增16.1%，年增46.1%，今年前九個月營收為514.41億元，創同期新高，年增29.8%。
貿聯第3季營收為185.14億元，創單季新高，季增9.3%，年增29.8%。
貿聯表示，歐洲工作天數回復正常，9月整體出貨量與8月相比創歷史新高。在資訊用線束方面，高效能運算客戶出貨量持續強勁成長；工業用線束整體出貨量微升；車用線束部分，電動車客戶出貨量持平，非電動車客戶出貨量成長；電器用線束出貨量持平。
法人預估，貿聯第3季營收創下新高，第4季將達全年高峰，主要是800G主動式電纜（AEC）切入X客戶並開始出貨，還將新增一家客戶。
貿聯的AEC大客戶是高速連接晶片供應商Credo，近期公布2026財年第1季（截至2025年8月）財報，營收來到2.23億美元，創單季歷史新高，年增274%，季增31%。Credo專攻AEC和光學DSP產品線需求爆發，貿聯身為Credo的AEC唯一供應商，業績同步成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言