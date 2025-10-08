快訊

貿聯9月營收攀峰 客戶拉貨強勁

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）昨（7）日公布9月營收67.06億元，創歷史新高，月增16.1%，年增46.1%，今年前九個月營收為514.41億元，創同期新高，年增29.8%。

貿聯第3季營收為185.14億元，創單季新高，季增9.3%，年增29.8%。

貿聯表示，歐洲工作天數回復正常，9月整體出貨量與8月相比創歷史新高。在資訊用線束方面，高效能運算客戶出貨量持續強勁成長；工業用線束整體出貨量微升；車用線束部分，電動車客戶出貨量持平，非電動車客戶出貨量成長；電器用線束出貨量持平。

法人預估，貿聯第3季營收創下新高，第4季將達全年高峰，主要是800G主動式電纜（AEC）切入X客戶並開始出貨，還將新增一家客戶。

貿聯的AEC大客戶是高速連接晶片供應商Credo，近期公布2026財年第1季（截至2025年8月）財報，營收來到2.23億美元，創單季歷史新高，年增274%，季增31%。Credo專攻AEC和光學DSP產品線需求爆發，貿聯身為Credo的AEC唯一供應商，業績同步成長。

