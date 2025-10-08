全新9月營收月勁揚26% 創新高

磊晶廠全新（2455）昨（7）日公告9月營收3.47億元，月增26.1%、年增28.8%，創歷史新高。全新表示，9月營收激增，主要受惠AI相關磊晶產品出貨動能強勁，預料本季營運仍可維持高檔水準。

全新第3季營收9.13億元，季增27.8%、年增13.2%，為四年來單季新高，今年前三季累計營收24.2億元，年減3.9%。法人預期，AI眼鏡出貨逐步放量，加上太陽能電池新案開始出貨，為光電子業務增添動能，全新本季營運有望攀全年高峰。

全新9月營收攀上高峰主因來自光電子業務大幅成長，AI伺服器對光通訊相關需求提升，加上全球第二大與第三大磷化銦基板供應商的供貨增加，緩解先前供應吃緊，帶動光電子相關磊晶出貨暢旺。

磷化銦基板前三大供應商目前是美商AXT、日本住友電工以及法國II-VI；其中，AXT市占率達六至七成，主要生產基地位於中國大陸，是多數磊晶廠的原料來源供應商。磷化銦是AI伺服器高速傳輸新寵兒，近年因AI因素帶動需求爆發，成為國內各家磊晶廠積極爭搶的新藍海市場。

全新近期攜手客戶打入歐系航空大廠的5G空中基地台無人機供應鏈，預計本季開始出貨，提供砷化鎵磊晶產品，用於打造搭載在5G空中基地台的太陽能電池片。

展望未來，全新表示，無論是光電子或者微電子的訂單能見度都相當不錯，產線忙碌，將全力滿足客戶需求，搶搭AI商機列車，看好本季營運。

外資法人看好，全新矽光子與連續波雷射需求，加上Wi-Fi規格升級、智慧手機功率放大器磊晶片市場份額擴大激勵下，本季營收仍有兩位數增長。外資分析，資料中心和新興應用包括AI眼鏡、無人機、物聯網對網路需求增加，有望持續驅動全新成長和產品組合升級 。