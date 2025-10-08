快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

全新9月營收月勁揚26% 創新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

磊晶廠全新（2455）昨（7）日公告9月營收3.47億元，月增26.1%、年增28.8%，創歷史新高。全新表示，9月營收激增，主要受惠AI相關磊晶產品出貨動能強勁，預料本季營運仍可維持高檔水準。

全新第3季營收9.13億元，季增27.8%、年增13.2%，為四年來單季新高，今年前三季累計營收24.2億元，年減3.9%。法人預期，AI眼鏡出貨逐步放量，加上太陽能電池新案開始出貨，為光電子業務增添動能，全新本季營運有望攀全年高峰。

全新9月營收攀上高峰主因來自光電子業務大幅成長，AI伺服器對光通訊相關需求提升，加上全球第二大與第三大磷化銦基板供應商的供貨增加，緩解先前供應吃緊，帶動光電子相關磊晶出貨暢旺。

磷化銦基板前三大供應商目前是美商AXT、日本住友電工以及法國II-VI；其中，AXT市占率達六至七成，主要生產基地位於中國大陸，是多數磊晶廠的原料來源供應商。磷化銦是AI伺服器高速傳輸新寵兒，近年因AI因素帶動需求爆發，成為國內各家磊晶廠積極爭搶的新藍海市場。

全新近期攜手客戶打入歐系航空大廠的5G空中基地台無人機供應鏈，預計本季開始出貨，提供砷化鎵磊晶產品，用於打造搭載在5G空中基地台的太陽能電池片。

展望未來，全新表示，無論是光電子或者微電子的訂單能見度都相當不錯，產線忙碌，將全力滿足客戶需求，搶搭AI商機列車，看好本季營運。

外資法人看好，全新矽光子與連續波雷射需求，加上Wi-Fi規格升級、智慧手機功率放大器磊晶片市場份額擴大激勵下，本季營收仍有兩位數增長。外資分析，資料中心和新興應用包括AI眼鏡、無人機、物聯網對網路需求增加，有望持續驅動全新成長和產品組合升級 。

磊晶片 太陽能電池 AI

延伸閱讀

烏克蘭無人機傳襲西伯利亞煉油廠 距前線逾2000公里

海龍移防澎湖 顧立雄：整體防衛需求 台美交流按正常流程

中華電自動化帶旺網通廠 合勤控、智易、亞旭等喜迎商機

挪威奧斯陸機場再傳目擊無人機 一度暫停航班降落

相關新聞

健策9月營收攀五個月高點

均熱片廠健策（3653）昨（7）日公布9月營收16.97億元，攀上五個月來高點，月增0.43%，年增40.9%；第3季營...

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）昨（7）日公布9月合併營收36.13億元，創新高，月增30.5%，年增1...

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

鴻海展望 大摩、高盛按讚

鴻海（2317）9月營收亮眼，達8,370.6億元，月增38％、年增14%，創下歷史新高紀錄。外資摩根士丹利（大摩）、高...

太醫第3季營收登峰

醫材廠太醫（4126）昨（7）日公告9月合併營收2.13億元，年增25.6%，創下同期新高；隨著7、8月營收均穩居2億元...

華榮、華新營運 業內業外皆美

AI伺服器需求狂飆，卻面臨銅供應緊俏，近期銅價大漲，華榮（1608）、華新本業、業外同步受惠，華榮手握金居近8,000張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。