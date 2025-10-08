快訊

中菲行9月合併營收年減5.4% 東陽減11%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中菲行（5609）昨（7）日公告，9月合併營收24.8億元，年減5.4%、月增1.2%；9月空、海運貨運量持續增加，皆較去年同期成長將近二成，但是受到匯率換算影響，營業額的成長受到影響。

中菲行累計前九月空、海運貨運量較去年同期增加超過二成，集團營業額則為 217.26億元，年增10.6%。

空運市場方面，傳統旺季來臨，台灣及東南亞空運需求推升，前往美國的出口貨量因為人工智慧伺服器、消費性電子產品及其他高科技產品的需求而增加。

至於海運市場，美國進口因貿易政策及高庫存而下降，歐洲則因消費疲弱而持平，過剩運力與需求疲軟對市場造成壓力，整體海運市場放緩。

【記者邱馨儀／台北報導】東陽（1319）昨（7）日公告9月自結合併營收19.30億元，年減11%，但較8月成長6%，從7月以來營收逐月成長，顯示訂單開始逐漸回溫。

東陽表示，9月營收仍較去年同期衰退11.12%，主要是該公司主力產品保險桿所占空間相當大，通路端的庫存還在回補力道要到10月才會顯現。東陽今年前九月自結累計合併營收185.8億元，僅微幅衰退0.5%，已來到與去年相當的水準。

東陽指出，汽車零組件的需求並未消失，但之前通路端進貨保守，時序已進入傳統旺季，東陽不斷整理整頓、優化產能，確保產品競爭優勢，各廠已做好準備，靈活因應市場變化與需求掌握，迎接旺季到來。

