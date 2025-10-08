快訊

勤凱+8% 創單月新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

電子材料大廠勤凱（4760）昨（7）日公布9月營收1.72億元，創新高，月增8.17%，年增1.71%；第3季營收4.83億元，季增11.57%，年增12.04%。隨客戶拉貨積極、加上匯率友善等有利因素，勤凱正向看待第3季獲利可望隨營運規模而擴大。

勤凱目前被動元件營收占比超過九成，前三季營收13.28億元，年增24.72%。

勤凱副董事長莊淑媛表示，9月營收創新高，除了銅膏產品出貨持續順暢之外，銀膏產品雖受國際銀價居高不下影響，一開始下游客戶拉貨動作仍趨於謹慎，惟9月中下旬傳出美國政府面臨關門隱憂，聯準會可能持續降息，全球貴金屬行情受降息帶來的資金效應而持續走高，客戶對銀膏產品開始拉貨，相關產品自中下旬開始陸續出貨，且將延續至10月。因此，10月營收動能將受惠貴金屬走揚。

健策9月營收攀五個月高點

均熱片廠健策（3653）昨（7）日公布9月營收16.97億元，攀上五個月來高點，月增0.43%，年增40.9%；第3季營...

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）昨（7）日公布9月合併營收36.13億元，創新高，月增30.5%，年增1...

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

鴻海展望 大摩、高盛按讚

鴻海（2317）9月營收亮眼，達8,370.6億元，月增38％、年增14%，創下歷史新高紀錄。外資摩根士丹利（大摩）、高...

太醫第3季營收登峰

醫材廠太醫（4126）昨（7）日公告9月合併營收2.13億元，年增25.6%，創下同期新高；隨著7、8月營收均穩居2億元...

華榮、華新營運 業內業外皆美

AI伺服器需求狂飆，卻面臨銅供應緊俏，近期銅價大漲，華榮（1608）、華新本業、業外同步受惠，華榮手握金居近8,000張...

