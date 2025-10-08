勤凱+8% 創單月新高
電子材料大廠勤凱（4760）昨（7）日公布9月營收1.72億元，創新高，月增8.17%，年增1.71%；第3季營收4.83億元，季增11.57%，年增12.04%。隨客戶拉貨積極、加上匯率友善等有利因素，勤凱正向看待第3季獲利可望隨營運規模而擴大。
勤凱目前被動元件營收占比超過九成，前三季營收13.28億元，年增24.72%。
勤凱副董事長莊淑媛表示，9月營收創新高，除了銅膏產品出貨持續順暢之外，銀膏產品雖受國際銀價居高不下影響，一開始下游客戶拉貨動作仍趨於謹慎，惟9月中下旬傳出美國政府面臨關門隱憂，聯準會可能持續降息，全球貴金屬行情受降息帶來的資金效應而持續走高，客戶對銀膏產品開始拉貨，相關產品自中下旬開始陸續出貨，且將延續至10月。因此，10月營收動能將受惠貴金屬走揚。
