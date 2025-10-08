正瀚9月合併營收年增94% 勝一9月營收持平同期

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）昨（7）日公告9月合併營收1.06億元，較去年同期大幅成長94.6%；累計前九月營收14.9億元，年增9.5%，單月及累計營收續創歷年同期新高。

正瀚表示，第3季是該公司傳統上最淡的一季，在8、9月營收連續創同期新高帶動下，第3季營收也創歷年同期新高。正瀚第3季營收2.17億元較去年同期大增60.7%，是前三季單季營收成長最高的一季，累計前九月營收成長9.5%，表現超過預期。時序進入南半球春季播種季節，以及北美客戶看好明年市場需求積極布局，全年營收展望樂觀。

正瀚積極拓展市場、開發新產品，致力縮小淡旺季差距並追求營運成長。

【記者吳秉鍇、任君翔／高雄、台北報導】溶劑大廠勝一（1773）昨（7）日公布9月營收，受益第3季進入電子級產品的出貨旺季，營運站穩高峰，單月為9.6億元，與去年同期持平。而該公司正打造兩座先進工廠，陸續量產後可進一步挹注營運表現。

法人表示，勝一這幾年來隨著半導體跟電子產業的應用增加，營收和獲利都有穩定成長。就營收結構，目前約有70%的營收來自電子級溶劑。

第3季是下游電子與半導體產業的拉貨旺季，持續反映在勝一的營收表現上；以9月來看，單月為9.6億元，年增0.01%、月增0.35%；第3季合計營收達29.19億元，年增1.5%；累計今年前九月營收達85.2億元，年增4.4%。

