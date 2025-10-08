大田9月營收年增43% 接單熱

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（7）日公布9月營收，受益為美系品牌商新訂單產品出貨，單月營收上攻至4.5億元，年增43.6%；累計前九月營收約32.4億元，年減約11%。

大田指出，目前接單達滿載水準，營運將逐季上攻；而越南自建的新廠力拚提前明年初投產，可為營運進一步加持。

大田指出，因應美系品牌商希望降低地緣風險的期盼，該公司去年啟動越南投資案，除規劃以自購的6萬多平方公尺土地，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，預計每月最高產能為10萬支，而隨著客戶需求正提升出貨量，挹注上月營收表現。9月營收達4.5億元，年增43.6%；第3季合計營收達13.59億元，年增8.1%，為一年來的單季新高，較今年第1季營收成長55.2%，也較第2季營收成長34.6%，呈現逐季走高。

該公司並指出，在A廠方面，目前工程進度也相當順利，上月底剛封頂，預定10月可望完成主體設備，力拚明年初開始量產，未來月產能規劃為30萬支。

大田強調，對於越南新廠，近期美日系客戶絡繹不絕前往參觀，均表達強烈合作意願，希望明年能擴大下單範圍，新廠營運可期。

大田重申擴張越南產能的同時，現有的大陸江西廠仍為公司重要生產據點，未因轉單策略而被邊緣化。江西廠擁有完整的生產線與管理系統，未來將主力供應日本、歐洲等非美國市場，與越南廠區同步作為分工互補的全球製造體系。

法人指出，依據R&A與美國National Golf Foundation報告，3023年高爾夫的下場人次較疫情前的2019年比較成長了20%。2024年的前九個月又比2023年的同期成長約1.7%，整體高爾夫參與人口穩定維持在一定高峰，並未隨著疫情結束而有所衰退。這顯示高爾夫產業在美國正值方興未艾的熱潮，有利業界營運發展。