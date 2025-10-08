新美齊推案 先開工後銷售

新美齊（2442）總座紀榮村昨（7）日在法說會後表示，今年未推案的新美齊，明年是否有新案銷售就是觀察政府政策、房市表現，不排除後續推案採「先開工、後銷售」策略。

紀榮村指出，目前全球經濟中，台灣占有舉足輕重的地位，雖然有不穩定性，但若政府政策未鬆綁，預期第4季、甚至明年房市將延續目前狀態。

他認為，目前房市最重要的就是「水龍頭要打開」，目前新青安優惠房貸已排除限貸令之外，換屋客出售原屋也延長至18個月，若政府按照此方向持續鬆綁，認為接下來房地產會有好的發展。

紀榮村指出，今年新美齊未有新建案推出，2026年雖然預計有「三重頂崁段」、「高雄齊功案（新美齊分回六成）」、「新店寶元段（新美齊分回四成）」、「台中七期惠仁段」、「北投新洲美段」五筆新案取得建照，但除了三重案預計明年上半年拿建照外，其餘則在明年下半年拿建照。

不過他強調，明年新美齊旗下五大案是否推出，要觀察政府政策、當時房市表現而定，不排除新推案採「先開工、後銷售」策略。

對於後續房市，紀榮村認為，由於當前房市不若去年，接下來新美齊將聚焦建案周轉率，並跨入商辦、廠辦市場如「三重頂崁段」，以及輕資產為重點如都更案或重劃區合建案。

展望今明兩年業績，新美齊旗下總銷146億元「画時代」，總戶數高達621戶，惟該案近期已取得使照，正進行交屋中。

新美齊表示，全案可能跨年度至明年上半年完成交屋，不過公司目標今年衝刺交屋入帳，至於2026年預計有總銷約39.4億元「新美齊The Top」入帳，2027年則是入帳空窗期，要到2028年才有總銷29.6億元「台中14期仁平段」完工挹注營運。

紀榮村指出，接下來公司推案上會更加聚焦目標客群，獵地上也會以都會精華區為重點，目前新美齊手中土地多擁有地段、產品規劃優勢，這是公司的競爭力所在，未來將會在適當時機推出新案。