快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

經濟日報／ 周立民（群益平衡王基金經理人）

盤勢分析

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

上漲核心主要為AI供應股價強勢，除9月初輝達推出全新架構Rubin CPX， NVIDIA和OpenAI 以及Intel等的合作，持續推升台灣AI伺服器、零組件及先進半導體供應鏈的股價。此外，美國聯準會降息，以及市場對降息循環的預期，持續推動全球熱錢流動，也為台股提供豐沛的流動性。儘管中間電子股一度漲勢暫歇或遭遇獲利了結賣壓，然而低基期的族群也為股市帶來支撐。例如，受惠於台電強韌電網計畫與全球能源趨勢的重電、線纜族群，以及報價回溫的被動元件族群，都曾成為盤面多頭主力，維持市場人氣與指數的穩定。

後市來看，在資金輪動快速下，台股於創新高後或可面臨獲利調節壓力，然參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，題材面而言，近期市場追捧的題材包含PCB、CCL、BBU、記憶體、Power等，顯見資金還是持續圍繞AI題材打轉。傳統產業也可關注，儘管上半年受到關稅影響，客戶下單暫緩，然而隨著各國關稅大致底定，客戶訂單陸續回溫，近期相關紡織廠商揭陸續接獲新訂單上修下半年展望。此外，2026年世足賽為三國舉辦，預期影響範圍更勝以往，加上2025年基期較低，2026年有望迎來產業反轉。

投資建議

針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略，以掌握投資契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

AI 台股 美國聯準會

延伸閱讀

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

OpenAI拚算力今年簽下交易金額已超越1兆美元 資金從何而來？

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

相關新聞

健策9月營收攀五個月高點

均熱片廠健策（3653）昨（7）日公布9月營收16.97億元，攀上五個月來高點，月增0.43%，年增40.9%；第3季營...

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）昨（7）日公布9月合併營收36.13億元，創新高，月增30.5%，年增1...

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

鴻海展望 大摩、高盛按讚

鴻海（2317）9月營收亮眼，達8,370.6億元，月增38％、年增14%，創下歷史新高紀錄。外資摩根士丹利（大摩）、高...

太醫第3季營收登峰

醫材廠太醫（4126）昨（7）日公告9月合併營收2.13億元，年增25.6%，創下同期新高；隨著7、8月營收均穩居2億元...

華榮、華新營運 業內業外皆美

AI伺服器需求狂飆，卻面臨銅供應緊俏，近期銅價大漲，華榮（1608）、華新本業、業外同步受惠，華榮手握金居近8,000張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。