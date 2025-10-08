就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

盤勢分析

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

上漲核心主要為AI供應股價強勢，除9月初輝達推出全新架構Rubin CPX， NVIDIA和OpenAI 以及Intel等的合作，持續推升台灣AI伺服器、零組件及先進半導體供應鏈的股價。此外，美國聯準會降息，以及市場對降息循環的預期，持續推動全球熱錢流動，也為台股提供豐沛的流動性。儘管中間電子股一度漲勢暫歇或遭遇獲利了結賣壓，然而低基期的族群也為股市帶來支撐。例如，受惠於台電強韌電網計畫與全球能源趨勢的重電、線纜族群，以及報價回溫的被動元件族群，都曾成為盤面多頭主力，維持市場人氣與指數的穩定。

後市來看，在資金輪動快速下，台股於創新高後或可面臨獲利調節壓力，然參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，題材面而言，近期市場追捧的題材包含PCB、CCL、BBU、記憶體、Power等，顯見資金還是持續圍繞AI題材打轉。傳統產業也可關注，儘管上半年受到關稅影響，客戶下單暫緩，然而隨著各國關稅大致底定，客戶訂單陸續回溫，近期相關紡織廠商揭陸續接獲新訂單上修下半年展望。此外，2026年世足賽為三國舉辦，預期影響範圍更勝以往，加上2025年基期較低，2026年有望迎來產業反轉。

投資建議

針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略，以掌握投資契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。