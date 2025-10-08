鴻海展望 大摩、高盛按讚
鴻海（2317）9月營收亮眼，達8,370.6億元，月增38％、年增14%，創下歷史新高紀錄。外資摩根士丹利（大摩）、高盛雙雙發布報告，維持對其第4季營收攀升展望，並分別給出「優於大盤」、「買進」的評等，目標價為250元、263元。
大摩分析師施曉娟於報告中表示，鴻海9月營收以產品組合來看，受惠於iPhone 17備貨，消費型電子月增最為亮眼，其次則是零組件以及雲端與網路業務，帶動整體營收繳出佳績。
鴻海第3季營收達2.06兆元，季增14%、年增11%，當中，可觀察到GB200伺服器機櫃出貨量本季如期實現三倍的交付量。
展望第4季，iPhone 17的備貨以及GB200、GB300伺服器機櫃出貨量增加將是鴻海業績成長兩大主要驅動力。目前預計鴻海第4季營收將達2.48兆元，季增21%、年增16%，全年營收達7.97兆元，年增16%。
高盛也指出，鴻海第4季營收將延續成長表現，其中主因AI伺服器、智慧型手機的支持下，10月、11月、12月營收將持續實現月成長。
另外，高盛表示，鴻海旗下的電動車子公司鴻華先進9月營收為2.42億元，月增119%，鴻華先進將在2025年底前開始 Model B和Model C美國版本量產。此外，該公司將推出更多參考設計車型，其中Model D和Model U正在規劃中。
