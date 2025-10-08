聯電9月營收月增4% 2025年全年拚走揚

聯電（2303）昨（7）日公布9月營收199.27億元，月增4.01％，年增5.2％；第3季合併營收591.27億元，季增0.63％，年減2.25％；前三季合併營收1757.43億元，年增2.23％。

聯電先前估計，第3季晶圓出貨量將季增1%至3％、美元平均售價（ASP）持穩，產能利用率介於74%至76％，但不利的匯率變動將使新台幣計價營收減少，故毛利率估與第2季的28.72％相當。公司對2025年成長預期不變，將略優於整體市場的年增1%至3%。

資本支出方面，聯電於前一次法說會預期維持約18億美元不變，折舊增幅將自2026年起趨緩，先前因新加坡新廠建置，每年折舊金額年增逾20%，明年可望降至年增個位數。