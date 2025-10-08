聯電9月營收月增4% 2025年全年拚走揚
聯電（2303）昨（7）日公布9月營收199.27億元，月增4.01％，年增5.2％；第3季合併營收591.27億元，季增0.63％，年減2.25％；前三季合併營收1757.43億元，年增2.23％。
聯電先前估計，第3季晶圓出貨量將季增1%至3％、美元平均售價（ASP）持穩，產能利用率介於74%至76％，但不利的匯率變動將使新台幣計價營收減少，故毛利率估與第2季的28.72％相當。公司對2025年成長預期不變，將略優於整體市場的年增1%至3%。
資本支出方面，聯電於前一次法說會預期維持約18億美元不變，折舊增幅將自2026年起趨緩，先前因新加坡新廠建置，每年折舊金額年增逾20%，明年可望降至年增個位數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言