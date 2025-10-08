快訊

佳能9月營收月增8%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

佳能（2374）昨（7）日公布9月營收10.62億元，為逾八年新高，月增8.9%，年增84.8%，主要受惠360度相機等應用成長。

佳能前三季營收65.69億元，年增45.7%。佳能近年積極轉型，整合機電及核心影像處理等技術基礎，加入AI及雲端應用，成為光學模組整合方案公司，並將主力放在車載自駕車鏡頭模組及360度商務應用相機模組，成效逐漸顯現，營運重心鎖定影像應用、車用及邊緣運算AI相機等領域。

佳能看好，明年數位相機需求回溫，加上功能升級，日本等多家客戶訂單需求強，出貨量有望達百萬台規模，成為成長一大動能。

佳能去年因應360度相機等訂單，已斥資1,000萬美元在越南擴產，預計今年底到明年首季在越南及中國大陸兩地再加碼1,500萬美元資本支出擴產。

相機模組 佳能

