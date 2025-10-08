穎崴9月合併營收月增30% 出貨動能強

測試介面大廠穎崴（6515）昨（7）日公告9月合併營收6.66億元，月增30.19%，但較去年同期減少6.36%；第3季合併營收18.04億元，季增18.5%，但較去年同期減少6.55%；前三季合併營收56.24億元，年增32.04%。

穎崴表示，9月營收優於8月，主因配合AI及高速運算（HPC）應用客戶需求出貨，年減則是因為去年同期基期較高，整體來看，前三季業績仍創同期新高。

穎崴強調，隨新世代AI新品逐步推出，該公司持續配合客戶量產腳步，相關產品線產能滿載；同時，超大規模雲端服務供應商對AI基建及商用需求預估持續上修，及ASIC AI成長趨勢下，帶動穎崴AI、HPC相關應用訂單，加上進入消費性電子旺季，為公司營運添柴火。