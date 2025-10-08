快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

穎崴9月合併營收月增30% 出貨動能強

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

測試介面大廠穎崴（6515）昨（7）日公告9月合併營收6.66億元，月增30.19%，但較去年同期減少6.36%；第3季合併營收18.04億元，季增18.5%，但較去年同期減少6.55%；前三季合併營收56.24億元，年增32.04%。

穎崴表示，9月營收優於8月，主因配合AI及高速運算（HPC）應用客戶需求出貨，年減則是因為去年同期基期較高，整體來看，前三季業績仍創同期新高。

穎崴強調，隨新世代AI新品逐步推出，該公司持續配合客戶量產腳步，相關產品線產能滿載；同時，超大規模雲端服務供應商對AI基建及商用需求預估持續上修，及ASIC AI成長趨勢下，帶動穎崴AI、HPC相關應用訂單，加上進入消費性電子旺季，為公司營運添柴火。

AI 穎崴 營收

延伸閱讀

大立光大漲逾半根停板 大摩：優於大盤、上看2,800元

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

業績優等生 大摩點將

貿聯客戶拉貨 營運補

相關新聞

健策9月營收攀五個月高點

均熱片廠健策（3653）昨（7）日公布9月營收16.97億元，攀上五個月來高點，月增0.43%，年增40.9%；第3季營...

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）昨（7）日公布9月合併營收36.13億元，創新高，月增30.5%，年增1...

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

鴻海展望 大摩、高盛按讚

鴻海（2317）9月營收亮眼，達8,370.6億元，月增38％、年增14%，創下歷史新高紀錄。外資摩根士丹利（大摩）、高...

太醫第3季營收登峰

醫材廠太醫（4126）昨（7）日公告9月合併營收2.13億元，年增25.6%，創下同期新高；隨著7、8月營收均穩居2億元...

華榮、華新營運 業內業外皆美

AI伺服器需求狂飆，卻面臨銅供應緊俏，近期銅價大漲，華榮（1608）、華新本業、業外同步受惠，華榮手握金居近8,000張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。