憶聲轉型三支柱 發威

憶聲電子（3024）積極落實「333轉型戰略」聚焦「品牌經營」、「車用電子」及「資產活化」三大支柱，隨著品牌朝「輕資產、高毛利」方向布局，車電明年也將迎來雙位數成長，加上兩岸資產活化穩健貢獻營收，三大支柱同步發威，帶動整體營運結構性成長。

憶聲表示，品牌經營將透過強化授權走輕資產高毛利路線，加上憶聲科技智慧園區第2期工程預定明年下半年交屋，將使得整體營運與獲利結構更穩健與健全。

憶聲董事長彭亭玉指出，在品牌經營方面，憶聲對歌林（kolin）品牌具長期獲利信心，正因應小宅趨勢及社會結構改變，對大家電業務進行重大決策調整，不再著重於自有製造銷售。

憶聲強調，品牌經營模式轉型為「輕資產、高毛利」，透過強化擴大品牌授權與合作，以發揮品牌核心價值，目標是提升市場覆蓋率與滲透力，擺脫國內景氣短期波動影響。

彭亭玉表示，車用電子事業是憶聲的核心競爭力，奠基於其既有30年基礎。公司毛利率維持在25%以上，並擁有深厚客戶群，主攻歐美「特殊應用市場」，鎖定海事沙灘水用音響（Marine&Power Sport）、重型交通工具（Heavy Duty）、露營房車（RV）及骨董車等利基市場。

彭亭玉說明，該市場規模穩定成長，例如北美露營房車市場預計將由2025年的356億美元增長至2030年的500億美元，亞太市場更以9%至10%的年增長率快速擴張。憶聲現階段正擴大北美及中東市場市占，並布局安全相關產品線。

在資產活化方面，憶聲指出，位於中壢交流道旁的憶聲智慧園區開發案進度如期，第1期工程Action200已於去年下半年至今年上半年完成交屋。第2期工程Action198正興建預售中，預計明年下半年可開始交屋。此外，位於上海的物流倉儲園區出租率高達96%，持續貢獻穩定營收。