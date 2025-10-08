快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

憶聲轉型三支柱 發威

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

憶聲電子（3024）積極落實「333轉型戰略」聚焦「品牌經營」、「車用電子」及「資產活化」三大支柱，隨著品牌朝「輕資產、高毛利」方向布局，車電明年也將迎來雙位數成長，加上兩岸資產活化穩健貢獻營收，三大支柱同步發威，帶動整體營運結構性成長。

憶聲表示，品牌經營將透過強化授權走輕資產高毛利路線，加上憶聲科技智慧園區第2期工程預定明年下半年交屋，將使得整體營運與獲利結構更穩健與健全。

憶聲董事長彭亭玉指出，在品牌經營方面，憶聲對歌林（kolin）品牌具長期獲利信心，正因應小宅趨勢及社會結構改變，對大家電業務進行重大決策調整，不再著重於自有製造銷售。

憶聲強調，品牌經營模式轉型為「輕資產、高毛利」，透過強化擴大品牌授權與合作，以發揮品牌核心價值，目標是提升市場覆蓋率與滲透力，擺脫國內景氣短期波動影響。

彭亭玉表示，車用電子事業是憶聲的核心競爭力，奠基於其既有30年基礎。公司毛利率維持在25%以上，並擁有深厚客戶群，主攻歐美「特殊應用市場」，鎖定海事沙灘水用音響（Marine&Power Sport）、重型交通工具（Heavy Duty）、露營房車（RV）及骨董車等利基市場。

彭亭玉說明，該市場規模穩定成長，例如北美露營房車市場預計將由2025年的356億美元增長至2030年的500億美元，亞太市場更以9%至10%的年增長率快速擴張。憶聲現階段正擴大北美及中東市場市占，並布局安全相關產品線。

在資產活化方面，憶聲指出，位於中壢交流道旁的憶聲智慧園區開發案進度如期，第1期工程Action200已於去年下半年至今年上半年完成交屋。第2期工程Action198正興建預售中，預計明年下半年可開始交屋。此外，位於上海的物流倉儲園區出租率高達96%，持續貢獻穩定營收。

車用電子 布局 營收

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希華麗轉型！連兩戰完美封鎖 化身道奇「大魔神」

蓋牌市場、堅信黃董？專家：力積電（6770）轉型晶圓代工只是過程、不是快樂終點

影／視察萬大中和線 侯友宜：軌道建設讓新北轉型

台塑集團AI轉型看見成效 創造年效益逾70億元

相關新聞

健策9月營收攀五個月高點

均熱片廠健策（3653）昨（7）日公布9月營收16.97億元，攀上五個月來高點，月增0.43%，年增40.9%；第3季營...

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）昨（7）日公布9月合併營收36.13億元，創新高，月增30.5%，年增1...

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

鴻海展望 大摩、高盛按讚

鴻海（2317）9月營收亮眼，達8,370.6億元，月增38％、年增14%，創下歷史新高紀錄。外資摩根士丹利（大摩）、高...

太醫第3季營收登峰

醫材廠太醫（4126）昨（7）日公告9月合併營收2.13億元，年增25.6%，創下同期新高；隨著7、8月營收均穩居2億元...

華榮、華新營運 業內業外皆美

AI伺服器需求狂飆，卻面臨銅供應緊俏，近期銅價大漲，華榮（1608）、華新本業、業外同步受惠，華榮手握金居近8,000張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。