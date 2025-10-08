快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計大廠創意（3443）昨（7）日公布9月合併營收36.13億元，創新高，月增30.5%，年增104.9%；第3季合併營收86.13億元，季增41.1%，年增30.3%；前三季合併營收217.41億元，年增14.3%。

創意先前於法說會上指出，第3季營收季增率可達雙位數百分比，主因量產比重增加，昨天公布單季營收季增超過四成，表現強勁。

全年展望方面，創意估整體營收與量產業務都將維持年增雙位數百分比，但NRE業務則將從成長轉為下滑個位數百分比，全年毛利率估年減數個百分點。

就AI相關業務來看，創意總經理戴尚義先前指出，雲端服務供應商（CSP）訂單預計下半年開始放量，2025年AI營收占比將超過25%，明年占比可望持平或提升，估CSP訂單將在明年持續推升營收，今年成長主力的加密貨幣，明年營收占比將降低，但仍是短期營收來源之一，若客戶需求穩健、公司也爭取到產能，將持續為客戶接單生產。

營收

