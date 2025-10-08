快訊

健策9月營收攀五個月高點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

均熱片廠健策（3653）昨（7）日公布9月營收16.97億元，攀上五個月來高點，月增0.43%，年增40.9%；第3季營收50.7億元，季減2.1%，年增41%；前三季營收150.03億元，年增52.2%。

外資預期，在AI GPU與ASIC的散熱設計功耗（TDP）提升驅動下，健策產品將迎來顯著的規格升級 。預計從2024年至2027年，健策每股純益年均複合成長率（CAGR）將達80% 。

健策透過新增水冷板（cold plates）和CPU伺服器插槽（CPU server sockets）等產品來強化其產品組合，進一步擴大其在伺服器市場的價值。

健策是首家能同時提供散熱片、散熱模組及ILM／插槽三種關鍵元件的供應商，預期2026下半年起，散熱元件將迎來向微通道蓋（MCL）的重大規格升級，並在2027年成為主流，此技術將散熱元件的價值提升九至十倍。健策昨天股價收2,320元，下滑60元，投信連三日賣超。

