勤誠9月營收月增24% 締新猷
機殼廠勤誠（8210）受惠伺服器主要客戶專案進展順利、出貨時程集中，昨（7）日公布9月營收21.8億元，創新高，月增24.5%，年增48.5%。
勤誠第3季營收56.6億元，為單季新高，季增4.1%，年增32.5%；前三季合併營收152.6億元，年成長43.3%，超越2024全年營收總和，展現強勁成長動能。
勤誠表示，今年以來受惠雲端服務提供商（CSP）的AI伺服器需求持續迭代，加上通用型伺服器市場需求回溫，帶動前三季整體伺服器建置需求穩步成長。
法人指出，勤誠在AI相關業務發展持續向上，其中，HGX系列在第3季開始小量出貨B300機殼；ASIC業務部份，美系一階（Tier 1）客戶維持強勁成長，預估今、明年出貨晶片顆數達180萬、250萬顆，帶動營收走揚，預估今、明年AI營收占比將達65%、66% 。
法人估計，勤誠第3季毛利率約29%，每股純益逾7元，創單季新高。
研調預估，2025年至2030年全球伺服器出貨年複合成長率（CAGR）將達5.1%。勤誠指出，將強化伺服器機構解決方案的研發與製造能力。
