黃金期 錢景閃耀

經濟日報／ 記者崔馨方整理
黃金示意圖。(路透)
黃金示意圖。(路透)

近期黃金價格躍上新高，突破每盎司4,000美元大關。市場普遍預期聯準會將在今年進一步降息，加上美國政府停擺持續延燒，為國際金價提供強勁支撐。期貨法人建議，可利用相關黃金期貨伺機靈活布局。

美國政府關門推升避險性需求並強化降息預期，金價6日突破每盎司4,000美元關卡，續創歷史新高。根據CME FedWatch工具表示，目前市場預計10月降息的概率高達92.5%，而12月再次降息的可能性則為81.5%。法人分析，在該低利率環境使黃金此種資產更具吸引力。

同時黃金因避險資產特性，受益於多重因素推動，包括地緣政治緊張局勢升溫、央行持續購買黃金，以及強勁的ETF資金流入，長期需求明顯增加，黃金今年迄今已上漲約50%。

綜合來看，黃金在降息預期、美元貶值壓力以及避險需求三重推動下，正持續受到資金追捧，短期上價格須注意高檔回落的風險，中期仍維持樂觀行情。（永豐期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之。

