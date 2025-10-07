宏碁老虎隊9月營收出爐 倚天酷碁、展碁國際表現亮眼

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團子公司「老虎隊」陸續公布今年9月營收，其中，倚天酷碁-創（2432）在歐美聖誕假期旺季備貨效應下，激勵今年9月營收衝上3.39億元，月增37.8%、年增16.11%，創單月業績新高紀錄，同步帶動今年第3季營收登頂；展碁國際（6776）亦在天堂新一代主機Nintendo Switch 2新機上市動能下，激勵第3季營收衝上歷史新高紀錄。

倚天酷碁今年第3季營收8.46億元，季增18.16%、年增19.15%，創單季營收新高；累計今年前三季營收為23.19億元、年增23.4%。

倚天酷碁今年9月營收走高，主要受惠感恩節和耶誕節備貨，先前上架的產品客戶反應佳，銷售呈現暢旺。

在展碁國際方面，今年9月營收24.78億元，月增8.03%、年增4.63%，為同期新高。第3季營收83.33億元，季增29.86%，年增26.64%，創單季新高紀錄；累計展碁今年前三季營收為212.43億元、年增17.25%。

展碁今年第3季營收創新高，主要受惠任天堂新一代主機Switch 2在台上市，一舉帶動今年7月營收登頂。此外，展碁旗下多元產品線亦同步展現成長動能，為整體營收注入豐沛活力。

展碁先前表示，任天堂新一代主機Nintendo Switch 2自上市以來市場反應熱烈，話題持續延燒。此次推出的同捆主機搭配《瑪利歐賽車世界》，不僅能強化遊戲體驗感，更成功帶動周邊配件Joy-Con 2與Pro控制器搶購熱潮。

宏碁資訊（6811）今年9月營收7.75億元，月增17.3%、但年減6.37%。第3季營收22億元，季減14.66%、年增1.01%；累計宏碁資訊今年前三季營收為73.03億元、年增10.21%。

宏碁資訊總經理周幸蓉先前表示，2025年全球充滿許多的挑戰與機會，該公司聚焦三大面向，包含持續深化雲服務、推動數據治理及人工智慧服務和落實區域化經營策略，衝刺業績及獲利持續成長，看好下半年營運將優於上半年，全年營收力拚創新高。

至於建碁（3046）今年9月營收則為7.42億元，月增19.16%、年增31.39%。建碁第3季營收19.91億元，季增12.49%、但年減11.86%；累計建碁今年前三季營收為55.58億元、年減3.71%。

