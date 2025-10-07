快訊

公司誤發330倍薪水...他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

聯電營收／9月199億元、年增5.2% 後市關注22/28奈米動能與英特爾聯盟

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）7日公告9月合併營收新台幣199.27億元，月增4％、年增5.2%；第3季營收591.26億元，季增0.62％、較去年同期小幅下滑2.25%，仍創今年的單季新高；累計1–9月合併營收1,757.44億元、年增2.23%。

聯電於先前在法說指出，22/28奈米為營運主軸，第2季產能利用率已回升至76%、22/28奈米營收占比達40%並創高，後續仍看通訊、控制器與顯示等應用帶動需求；惟新台幣升值曾侵蝕毛利，匯率變動仍是觀察重點。

在地化與政策面上，聯電與英特爾合作的12奈米FinFET計畫，將由英特爾於美國廠區生產、聯電負責製程開發與銷售，目標2027年量產；此合作被視為在美製造的可行解方，有助分散政策風險並爭取高階客戶。

展望本季，隨備貨啟動，重點在於22/28奈米接單與產能利用率能否續升、匯率對毛利率的影響是否收斂，以及與英特爾12奈米合作的商務與時程落地進度。

奈米 聯電 營收 英特爾

延伸閱讀

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

半導體大咖組隊打群架 OpenAI結盟超微看見趨勢

輝達投資英特爾、砸千億挺OpenAI！全球大咖瘋結盟 下一個贏家是誰？

美媒：英特爾與超微初步洽談 磋商代工合作

相關新聞

台積電終場1435元寫下收盤新高 但外資竟轉為賣超1.2萬張

台股及台積電在中秋節連假後同步創下盤中及收盤的歷史新高，台積電一度衝達1,445元，寫下盤中天價，終場則是收在1,435...

佳世達瘦身後回歸！減資退現上路 搭台股創高順風車收紅

佳世達（2352）為優化資本結構並提升股東權益報酬率，啟動減資18%、每股退現1.8元的方案，新股7日正式換發上市首日，...

旺宏9月營收寫2年半新高達29.03億元 月增13.5%

記憶體廠旺宏（2337）今日結算9月營收為29.03億元，月增13.5%、年增9.4%，呈現雙增，並寫近2年半的新高紀錄...

聯電第3季營收591.26億元 寫今年單季高點

晶圓代工廠聯電（2303）今（7）日公布9月合併營收199.27億元，月增4％、年增5.2%；第3季合併營收591.26...

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

台股及台積電（2330）都持續驚驚漲的創新高走勢，7日大盤指數衝上27,000點關卡之上，除了台積電的貢獻之外，記憶體族...

只差395元！股王信驊飆5,680元天價 直逼大立光台股史最高價紀錄

台股在中秋長假後首個交易日即迎來爆發性行情！在OpenAI與超微（AMD）宣布重磅合作的利多激勵下，AI概念族群多頭氣勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。