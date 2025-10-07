聯電營收／9月199億元、年增5.2% 後市關注22/28奈米動能與英特爾聯盟

晶圓代工廠聯電（2303）7日公告9月合併營收新台幣199.27億元，月增4％、年增5.2%；第3季營收591.26億元，季增0.62％、較去年同期小幅下滑2.25%，仍創今年的單季新高；累計1–9月合併營收1,757.44億元、年增2.23%。

聯電於先前在法說指出，22/28奈米為營運主軸，第2季產能利用率已回升至76%、22/28奈米營收占比達40%並創高，後續仍看通訊、控制器與顯示等應用帶動需求；惟新台幣升值曾侵蝕毛利，匯率變動仍是觀察重點。

在地化與政策面上，聯電與英特爾合作的12奈米FinFET計畫，將由英特爾於美國廠區生產、聯電負責製程開發與銷售，目標2027年量產；此合作被視為在美製造的可行解方，有助分散政策風險並爭取高階客戶。

展望本季，隨備貨啟動，重點在於22/28奈米接單與產能利用率能否續升、匯率對毛利率的影響是否收斂，以及與英特爾12奈米合作的商務與時程落地進度。