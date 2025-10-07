台積電終場1435元寫下收盤新高 但外資竟轉為賣超1.2萬張

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積，終場收在1435元，上漲35元，漲幅2.5%，創收盤新高，市值達37兆2133億元。路透社
台股及台積電在中秋節連假後同步創下盤中及收盤的歷史新高，台積電一度衝達1,445元，寫下盤中天價，終場則是收在1,435元，上漲35元，漲幅2.5%，創收盤新高，市值達37兆2,133億元；不過，統計外資買賣超個股發現，創歷史新高的台積電竟遭外資賣超12,226張。

台積電早盤以1,420元開出，盤中一度衝達1,445元，上漲45元， 漲幅3.21%， 寫下盤中天價，但最後一盤卻爆出4,842張賣單，壓抑股價收在1,435元，但仍是收盤的歷史新高；不過，外資竟是賣超12,226張，終止連四買轉為賣超，投信也賣超6張，僅自營商買超2,344張，合計三大法人賣超9,888張。

根據台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電股價直往1,500元挺進，預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望，外資也陸續上調目標價， 隨著股價不斷的飆出天價，市場高度關注法說會將釋出的訊息。

統一投顧董事長黎方國表示，由於新台幣兌美元匯率貶值，預估台積電9月營收對8月營收的降幅將大幅縮減， 由原本可能季減15%，將降至約季減3%，同時第3季的財報也將大幅優於預期。

黎方國預估， 台積電第3季營益率將衝破50%，財報將大報佳音，預估第3季EPS超過15元，預期下半年的EPS有機會超過32元；他強調，第4季傳統旺季效應持續，台積電營運表現將持續成長，在股價持續驚驚漲的情況下，不預設高點，在台積電續飆高之下，也看好相關台積電概念股的表現。

台積電 外資

