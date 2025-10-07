宏達電營收／9月3.02億元 月增13.35%、年減10.52%

宏達電（2498）7日公布9月營收3.02億元，月增13.35%，年減10.52%。累計前九月營收21.2億元，年減0.73%。

宏達電稍早推出AI智慧眼鏡VIVE Eagle，已於9月1日正式在台灣大哥大與2020EYEhaus精品眼鏡門市開賣。自8月發表以來，VIVE Eagle預購反應熱烈，顯示AI穿戴市場快速升溫。VIVE Eagle以不到50克的輕量化設計、與支援繁體中文語音助理為特色，能進行拍攝翻譯、拍照記錄、朗讀資訊，並以「Hey VIVE」語音指令完成日常任務，期讓AI真正融入生活。

宏達電攜手台灣大哥大推出搭配5G資費的0元入手方案，並結合2020EYEhaus提供專業驗光與配鏡服務，打造科技與精品眼鏡兼具的完整體驗。產品採開放式AI架構設計，可串接Google Gemini與OpenAI GPT，並將持續透過軟體更新擴充功能。