宏達電營收／9月3.02億 月增13.35%、年減10.52%

宏達電（2498）7日公布2025年9月自結合併營業收入3.02億元，月增13.35%、年減10.52%，累計今年前九月自結合併營業收入21.2億元，年減0.73%。

宏達電表示，最新推出的AI智慧眼鏡VIVE Eagle於9月1日正式在台灣大哥大（3045）與2020EYEhaus精品眼鏡門市開賣。自8月發表以來，VIVE Eagle預購反應熱烈，顯示AI穿戴市場快速升溫。

宏達電指出，首批消費者回饋指出，VIVE Eagle不僅具備AI助理、智慧拍攝等日常實用應用，也在音樂聆聽與通話品質上展現出優異表現，展現AI穿戴裝置的多元應用價值。

宏達電說，攜手台灣大哥大推出搭配5G資費的0元入手方案，並結合2020EYEhaus提供專業驗光與配鏡服務，打造科技與精品眼鏡兼具的完整體驗。產品採開放式AI架構設計，可串接Google Gemini與OpenAI GPT，並將持續透過軟體更新擴充功能，展現HTC在AI與穿戴市場的長期布局。

宏達電強調，持續深化XR教育應用，推動沉浸式學習於不同教育層級落地實踐。在高等教育領域，台南應用科技大學多媒體動畫系導入HTC的AI驅動3D創作平台VIVERSE Create，讓學生以免程式方式快速建構虛擬世界，從雲霄飛車、環保議題到「機車路考練習場」等作品，皆展現XR結合創意設計的潛力。

宏達電說，該平台整合Sketchfab數百萬個3D模型與WebXR互動功能，可一鍵發布至VIVERSE平台，協助學生將構想轉化為具體體驗，開創數位內容創作的新模式。

另外，在基礎教育現場，高雄市楠梓區援中國民小學教師呂美惠則以VR融入語文與自然科教學，讓學生「走進詩詞場景」，以沉浸體驗加深文本理解，同時運用互動式XR模擬協助掌握抽象科學概念，進一步提升學習動機與成果。從大學創作課程到國小互動教學，HTC持續推動XR教育生態成長，讓學習跨越時間與空間的限制，實現兼具創意、互動與實踐力的沉浸式教育新體驗。