佳世達瘦身後回歸！減資退現上路 搭台股創高順風車收紅

佳世達（2352）為優化資本結構並提升股東權益報酬率，啟動減資18%、每股退現1.8元的方案，新股7日正式換發上市首日，搭上台股創高順風車，股價開高走揚，早盤最高觸及36元、最低34.85元，最後一盤湧現436張成交量將股價推升至35.4元作收，上漲0.85元、漲幅2.46%，成交量達7,602張。

基本面表現上，佳世達9月營收182.35億元，月增8%、年增3%；第3季營收525.32億元，季減2%、年增3%；前三季累計營收達1,557億元、年增6%，整體表現穩健。公司指出，智能方案、醫療及網通事業三大核心領域皆較去年同期成長，顯示高附加價值事業動能仍強。

展望後市，佳世達坦言，第4季仍存在不確定性，儘管營收可望續優於上半年，但獲利變數仍多。公司指出，美國「232條款」調查結論出爐後，可能推升終端產品物價，進而壓抑消費需求。近月美國就業數據下滑，更加深市場對消費動能放緩的疑慮。

佳世達強調，集團轉型策略持續奏效，將穩健推進「高附加價值事業獲利過半」目標，預計新事業將於2027年前成為獲利重要動能，帶動整體營運結構向好。