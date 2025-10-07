快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

佳世達瘦身後回歸！減資退現上路 搭台股創高順風車收紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
佳世達集團。聯合報系資料照
佳世達集團。聯合報系資料照

佳世達（2352）為優化資本結構並提升股東權益報酬率，啟動減資18%、每股退現1.8元的方案，新股7日正式換發上市首日，搭上台股創高順風車，股價開高走揚，早盤最高觸及36元、最低34.85元，最後一盤湧現436張成交量將股價推升至35.4元作收，上漲0.85元、漲幅2.46%，成交量達7,602張。

基本面表現上，佳世達9月營收182.35億元，月增8%、年增3%；第3季營收525.32億元，季減2%、年增3%；前三季累計營收達1,557億元、年增6%，整體表現穩健。公司指出，智能方案、醫療及網通事業三大核心領域皆較去年同期成長，顯示高附加價值事業動能仍強。

展望後市，佳世達坦言，第4季仍存在不確定性，儘管營收可望續優於上半年，但獲利變數仍多。公司指出，美國「232條款」調查結論出爐後，可能推升終端產品物價，進而壓抑消費需求。近月美國就業數據下滑，更加深市場對消費動能放緩的疑慮。

佳世達強調，集團轉型策略持續奏效，將穩健推進「高附加價值事業獲利過半」目標，預計新事業將於2027年前成為獲利重要動能，帶動整體營運結構向好。

佳世達 營收 台股

延伸閱讀

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

27200點台股輕鬆站上「現在就是多頭」！直雲：降息循環繼續做多

00919、0050…10檔「存股心頭好」！高息ETF現在怎麼挑？達人給5心法

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

相關新聞

佳世達瘦身後回歸！減資退現上路 搭台股創高順風車收紅

佳世達（2352）為優化資本結構並提升股東權益報酬率，啟動減資18%、每股退現1.8元的方案，新股7日正式換發上市首日，...

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

台股及台積電（2330）都持續驚驚漲的創新高走勢，7日大盤指數衝上27,000點關卡之上，除了台積電的貢獻之外，記憶體族...

只差395元！股王信驊飆5,680元天價 直逼大立光台股史最高價紀錄

台股在中秋長假後首個交易日即迎來爆發性行情！在OpenAI與超微（AMD）宣布重磅合作的利多激勵下，AI概念族群多頭氣勢...

星通、展達9月營收亮眼 股價兩樣情

網通廠星通（3025）、展達（3447）公布9月營收均創今年以來新高的亮眼表現，但股價卻呈現兩樣情，星通一開盤就跳空登上...

超微攜手OpenAI掀漲風！台積電、台達電創高領軍 AI 概念股士氣旺盛

美股再迎AI狂潮！超微（AMD）宣布與OpenAI達成合作協議，OpenAI將入股約10%，並簽下晶片供應合約，激勵AM...

高階用板需求強勁 PCB廠衝刺AI新商機

AI新應用正帶動PCB產業升級，引爆新商機，載板廠包括龍頭欣興（3037）、景碩，及伺服板一哥金像電、老牌PCB廠楠梓電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。