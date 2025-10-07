川湖營收／9月15.07億元、再創單月新高 第3季續創新高

川湖（2059）7日公布9月營收15.07億元，再創單月歷史新高，月增3.58%，年增83.35%，今年前九個月營收為125.51億元，創同期新高，年增78.51%。

川湖第3季營收為43.68億元，續創單季新高，季增3.29%，年增69.5%。

川湖之前表示，若是以美元計價，該公司第3季業績將較第2季兩位數成長，由於第2季業績的基期較高，以新台幣來看的話，第3季將持平第2季或是小幅成長，下半年將優於上半年，至於第4季展望等到下次法說會時才比較清楚。

川湖發言人王俊強之前表示，目前在伺服器產業，已經沒有在分傳統伺服器、AI伺服器或是ASIC伺服器了，AI的趨勢已經很明顯了，並會一路到2025、2026與2027年，川湖在對的趨勢上，擁有對的產品，並努力開發新產品，迎合產業趨勢。