川湖營收／9月15.07億元、再創單月新高 第3季續創新高
川湖（2059）7日公布9月營收15.07億元，再創單月歷史新高，月增3.58%，年增83.35%，今年前九個月營收為125.51億元，創同期新高，年增78.51%。
川湖第3季營收為43.68億元，續創單季新高，季增3.29%，年增69.5%。
川湖之前表示，若是以美元計價，該公司第3季業績將較第2季兩位數成長，由於第2季業績的基期較高，以新台幣來看的話，第3季將持平第2季或是小幅成長，下半年將優於上半年，至於第4季展望等到下次法說會時才比較清楚。
川湖發言人王俊強之前表示，目前在伺服器產業，已經沒有在分傳統伺服器、AI伺服器或是ASIC伺服器了，AI的趨勢已經很明顯了，並會一路到2025、2026與2027年，川湖在對的趨勢上，擁有對的產品，並努力開發新產品，迎合產業趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言