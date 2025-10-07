旺宏營收／9月29.03億元、年增9.42% 累計211億元
記憶體廠旺宏（2337）7日公布9月合併營收達29.03億元，月增13.5%、年增9.4%；前九月累計營收211.51億元，年增5.9%。
旺宏於先前法說會明確表示，進入傳統旺季，第3季營運將優於上半年、全年力拚轉虧為盈；總經理盧志遠更直言：「我們的目標是絕對要轉虧為盈，我們也樂觀看這個趨勢。」此處同時點名大廠退出MLC NAND帶來訂單挹注，有利營收與毛利修復。
產業面信號亦轉佳。外資最新報告稱，NOR價格已啟動上行，明年在供給受限與季節性復甦下，將出現低個位數缺口；高密度SLC NAND受雲端AI擠壓舊世代產能，恐見「嚴重缺貨」。外資報告同步調升旺宏評等至「優於大盤」並將目標價上修至29元，市場對明年「轉盈」機率更樂觀。
就客戶態勢觀察，美國與日本市場對Switch 2的銷售回饋優於預期，供應鏈追單力道升溫，旺宏作為ROM獨家供應商可受惠其中，為明年出貨曲線提供延續性。
股價方面，今日旺宏收27.10元，上漲1.80元、漲幅7.11%，盤中高27.35元，成交量約10.62萬張。
