上銀9月營收創10個月高點 今年營運拚成長
傳動元件廠上銀今天下午公布9月自結合併營收新台幣20.9億元，月增9.83%、年減3.42%，是2024年12月以來單月高點。上銀第3季自結合併營收59.95億元，季增1.18%，是今年單季高點。
上銀今年前9月累計營收177.59億元，較2024年同期微減1.42%。上銀先前表示，第3季產品價格持穩。
展望第4季和今年營運，上銀先前指出，預期到年底業績表現可比今年上半年緩步成長，集團今年目標努力較2024年成長。
從應用來看，上銀表示，台灣半導體設備傳動元件拉貨穩健，中國大陸等地方基礎建設需求持續回溫，智慧製造自動化和機器人應用需求成長。
上銀集團持續布局機器人手臂關鍵元件及關節模組，預估今年底機器人業績比重可到10%。
上銀積極布局再生能源，在永續報告書中，上銀表示，2023年至2030年持續於台中、雲林、嘉義等自有建築物，建置自發自用太陽能光電，並依據2050淨零路徑，階段性導入外購綠電。
