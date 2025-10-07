群光營收╱9月82.8億元、月減2.4% 第3季營收季增1%
群光（2385）公布9月營收82.8億元，月減2.4%、年減14.2%，前七個月站穩80億元之上，第3季營收248.1億元，季增1.3%，累計今年前三季合併營收725.8億元，年減3.5%。
群光表示，第3季營收以鍵盤與筆電相機模組表現最佳，隨著消費者信心逐步恢復，下半年PC需求較上半年為佳，PC換機潮逐步發酵，帶動商用機種需求，第3季高單價LED背光鍵盤出貨量成長優於一般鍵盤，帶動鍵盤營收成長優於預期。影像產品則持續受惠於筆記型電腦相機模組規格提升，平均單價呈現穩定上漲，預計未來將持續支撐營收成長。
法人認為，群光第3季產品組合優於第2季，且第3季匯率較第2季穩定，樂觀看待群光獲利表現，群光現金股利發放率今年已提升至八成，為穩定的高殖利率股。
